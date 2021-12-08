الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

"النواب": لهذا السبب لم يطرد الدغمي وزير المياه

عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

الثقافة لـ الوكيل: تحاورنا مع "الثقافة الفلسطينية" بشأن فيلم أميرة

جنايات المفرق تغلظ عقوبة شخصين كررا جناية السرقة

فريحات: العرموطي انتصر للشعب الأردني

18 ألف شكوى عمالية في 11 شهرا.. والعمل: تسوية 90% منها

العثور على جثة شاب في إربد والأمن يحقق

حقيقة إدخال شحنة مُخالفة من الديزل للأردن

الحمل الكهربائي يسجل ارتفاعاً الثلاثاء

الأربعاء، 08-12-2021 01:55 م

الأمين العام للأمم المتحدة 'غوتيريش ' في العزل الصحي

d971aaee-fd16-45e8-bbcd-85977ee1a15f


الوكيل الإخباري-أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وضع نفسه أمس الثلاثاء في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكورونا.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها أن غوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.


وقبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى مؤخرا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلا في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة اللقاحية الأولى.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3734

أردوغان يجدد استعداده للوساطة بين موسكو وكييف

6061ab074236047a06188829

بيسكوف: بوتين أعجب بشكل القمة مع بايدن

61afb1da4c59b77105004b78

بريطانيا تحذر إيران: هذه فرصتكم الأخيرة

61afc47f4c59b77105004b9d

القضاء الكويتي يأمر بحبس 4 متهمين في قضية تمويل حزب الله

605916034236043b9439b215

تحذير عاجل في مصر بعد وصول عاصفة ترابية إلى سماء القاهرة

abdallah-hamdouk-1

البرهان: نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك!

أخبار متعلقة
61a148fe423604128a58f81e

مصر تقرر إيقاف الطيران المباشر إلى جنوب أفريقيا

61a136194236043bba0d5d7b

الولايات المتحدة تفرض قيود السفر على 8 دول بسبب المتحور الجديد

CnyztpE007033_20211125_PEPFN0A001-scaled

بريطانيا تسجل 160 وفاة بفيروس كورونا

dd58da009161e27c153f3ec4a517869c

العراق يسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

31819Image1-1180x677_d

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة للدول الأعضاء بشأن السفر

435108_1_1637905234_large

الاحتلال الاسرائيلي على وشك إعلان الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد