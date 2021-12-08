الأمين العام للأمم المتحدة 'غوتيريش ' في العزل الصحي

الوكيل الإخباري-أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وضع نفسه أمس الثلاثاء في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكورونا.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها أن غوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.



وقبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى مؤخرا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلا في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة اللقاحية الأولى.



روسيا اليوم