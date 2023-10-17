الأم تكشف اللحظات الأخيرة قبل مقتل طفلها وديع في اميركا

الوكيل الإخباري- كشف عم الطفل الفلسطيني وديع الفيومي عن كلماته الأخيرة قبل مقتله إثر تعرضه للطعن على يد رجل أميركي في ولاية إلينوي، في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.



وقالت الشرطة إن الطفل وديع (6 سنوات) ووالدته، حنان شاهين (32 عاماً)، تعرضا لهجوم من جوزيف تشوبا (71 عاماً) مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة يوم السبت في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومتراً جنوب غربي شيكاغو.

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وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة، بينما أصيبت والدته بجروح متعددة.



وأرسلت حنان رسائل نصية إلى والد طفلها من المستشفى لتكشف تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها برفقة طفلها ، حيث قالت إن المعتدي طرق الباب بشكل مفاجئ وحاول خنقها وهو يقول: (أنتم المسلمون يجب أن تموتوا)»، ثم طعنها هي وطفلها مراراً.



وأثناء تشييع جنازة وديع أمس (الاثنين)، قال عمه محمود يوسف للصحافيين: «عندما تعرض وديع للطعن، كانت كلماته الأخيرة: (أنا بخير يا أمي). أتعلمون، إنه بخير، إنه في مكان أفضل»، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.



ومن جهته، قال يوسف حنون أحد أقارب العائلة، والمتحدث باسمها، إنه قبل الحادث لم تكن هناك علامات على وجود أي مشكلة بين تشوبا، وأسرة الطفل.



وقال حنون إن تشوبا حضر عيد ميلاد وديع قبل بضعة أسابيع فقط.



وقال حنون لـ«بي بي سي»: «كان ودوداً مع جميع أفراد الأسرة، خصوصاً مع الطفل، الذي كان يعامله كأنه حفيده. لقد أحضر له الهدايا، وأحضر له بعض الألعاب».

وأضاف: «وديع أحب مدرسته، وأحب معلميه، وأحب والدته. كان يحب الحياة. كان دائماً مبتسماً».



وقال مكتب قائد الشرطة إن تشوبا يواجه اتهامات بارتكاب جريمتي القتل من الدرجة الأولى والشروع في قتل من الدرجة الأولى أيضاً، بالإضافة إلى ارتكاب جريمتين من جرائم الكراهية والضرب المبرح بسلاح مميت.



وأضاف المكتب أن تشوبا محتجز حالياً في انتظار المثول أمام المحكمة.

الشرق الاوسط