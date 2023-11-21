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الثلاثاء، 21-11-2023 10:50 ص

الإدارة الأمريكية تعلق على لقاء وزير خارجية الصين مع نظرائه العرب بشأن غزة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، عن اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظرائه العرب في بكين إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناءا في الشرق الأوسط".

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أوضح ذلك شخصيا" في محادثاته مع نظيره الصيني.

وشدد المتحدث على أن "أحد الأشياء التي سمعناها مرارا وتكرارا من كل الأطراف التي تعاملنا معها في الرحلة  الأخيرة للمنطقة هو أنه لا غنى عن الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب هذا الصراع، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية أو ما إذا كان يتعلق بالأزمة لمنع اتساع نطاق الصراع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي "التي تمكنت من التفاوض على اتفاق لبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة" بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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وتابع أن بلاده "كانت قادرة على المضي قدما، وتحقيق هدنة إنسانية" للسماح للمدنيين في غزة بالتنقل .


وكان وانغ التقى، الاثنين، بنظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين لإجراء محادثات حول "تهدئة" الصراع بين إسرائيل و"حماس".

سي ان ان

 




 

 


 

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