الإثنين 06-11-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل عملية الانزال التي نفذها الجيش الاردني في غزة

القسام : قصفنا تحشدات للعدو شرق حجر الديك

تهجير 1.5 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال : على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة التزام منازلهم وملاجئهم

الأونروا: غير قادرين على الوصول إلى غالبية فريقنا في غزة

دعوة للأردنيين لمقاطعة هذه الادوية

مراسل أمريكي يفضح جنود الاحتلال: القسام قتل 20 منهم في كمين !

45 شهيداً بغارة همجية جديدة يشنها الاحتلال على وسط غزة

المعشر: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لأنّ نهايتها تعني محاسبته

إعلام عبري: نتنياهو يطلب من رئيسة الصليب الأحمر الدولي زيارة المحتجزين في غزة

عاجل

جيش الاحتلال : على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة التزام منازلهم وملاجئهم

الإثنين، 06-11-2023 08:11 ص

مدير الاستخبارات المركزية الأميركية CIA يزور المنطقة بعد ايام

main_image654823e0dedb3


الوكيل الإخباري - قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA بيل بيرنز، سيزور الكيان الصهيوني ودولا أخرى في المنطقة، هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في غزة والمساعي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يزور بيرنز قطر التي تقوم بدوري محوري في المحادثات لإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مصر لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية.

وتابع الموقع أن بيرنز سيجري محادثات مع عدد من النظراء والقادة في الشرق الأوسط لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما فيها الوضع في غزة، ودعم المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بردع دول أو فاعلين آخرين من توسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولين أميركيين يقدمون النصيحة لنظرائهم الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب في غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6548763c4c59b7667d221adf

مكتب زيلينسكي ينفي احتمال تسرب الأسلحة من أوكرانيا إلى خارج حدودها

65485b9c423604474a3d90fb

برلماني أوكراني: زيلينسكي أوعز لمكتبه ببدء التحضير للانتخابات الرئاسية

555

وصول غواصة اميركية إلى الشرق الأوسط

WhatsApp Image 2023-11-06 at 12.59.35 AM

وزير الخارجية الإيراني يحذر من فتح جبهات جديدة

000_33AR9UG

وصول مدير المخابرات الأميركية إلى إسرائيل

bb0wTegPjJduT_1699200093

تصريح للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مركبة مدنية في لبنان

أخبار متعلقة
65327c95423604667876a9c3

مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير بمصر

1697717381919

السيسي يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

5e3062c64c59b705b74172b0

الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد "جر رجل" مصر إلى الحرب

652fb9eb4c59b720d20ab7bb

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

6527bfb942360446bd63ee67

وزير الخارجية المصري ينفي إغلاق معبر رفح

nDA1HqPwO31jNcqkvvlslENkeSaYK8CW4VsrAVL8

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد