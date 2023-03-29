الإعلان عن أول زيارة لمسؤول أميركي إلى الصين منذ إلغاء زيارة بلينكن

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، أن مسؤولا أميركيا زار الصين الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استئنافا للحوار بعد نحو شهرين على إلغاء واشنطن بشكل مفاجئ زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

اضافة اعلان



وبحسب واشنطن بوست، زار ريك ووترز الذي يرأس هيئة جديدة في الخارجية الأميركية أطلق عليها تسمية "تشاينا هاوس" تعنى بالإشراف على السياسة الأميركية تجاه الصين، العاصمة بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين.



وقال باتيل إن ووترز "التقى نظراء له" وموظفين أميركيين مستقرين في الصين، ولم يكشف عن المواضيع التي تم بحثها أو النتائج التي خلصت إليها المحادثات.



وكان من المقرر أن يزور بلينكن بكين في مطلع شباط، وكان من المفترض أن يكون أرفع مسؤول أميركي يزور الصين منذ نحو خمس سنوات.