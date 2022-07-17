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الأحد، 17-07-2022 12:52 م

الإمارات تطلق أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية

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الوكيل الإخباري- أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجها الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية، لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الذي يوفر تصوير راداري على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية.

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وأعلنت الإمارات اليوم الأحد، عن تأسيس صندوق بقيمة 3 مليارات درهم (820 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء في الإمارات لتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء في البلاد.


وبحسب القائمين على المشروع، يهدف سرب الاقمار الاصطناعية إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها.


ويستهدف صندوق الفضاء، استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية لدى الإمارات، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالميا لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات.


ويضم الصندوق ضمن خططه ومشاريعه، إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، يضمن عملهم في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.

 

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