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الإثنين، 26-06-2023 09:30 م

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهؤلاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، عن منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات في البلاد لعام 2023.

وجاء منح الإقامة الذهبية تنفيذا لتوجيهات السلطات وتقديرا لجهود الطلبة والخريجين وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق والنجاح والتميز في طلب العلم.

وتمنح الإقامة الذهبية للطلبة الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، كما تشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم وذلك بناء على قائمة الترشيحات المعتمدة التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للهيئة، وكذلك يتم منح الإقامة الذهبية لطلاب الجامعات المحلية والعالمية بشرط حصول الطالب المتخرج على تقدير امتياز، بمعدل تراكمي 3.5 أو 3.75 درجة على الأقل حسب التصنيف المعتمد للجامعات داخل الدولة وخارجها.

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