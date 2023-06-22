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الخميس، 22-06-2023 04:52 م

الإمارات وإيران توقعان اتفاقية في المجال الجوي

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الوكيل الإخباري - وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة بدبي.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجمهورية الإسلاميه الإيرانية محمد محمدي بخش رئيس الطيران المدني، بحضور ممثلين عن قطاعات الطيران المدني وشركات الطيران المحلية.

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وتأتي الاتفاقية في إطار تبني دولة الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين، كما ستعزز هذه الاتفاقية الربط الجوي بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.


وقال سيف محمد السويدي إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين كما تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة.


وأوضح سعادته أن الاتفاقية تؤكد على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة في السفر الجوي، مشيرا إلى أهمية تعزير سلامة وأمن الطيران المدني لصالح دولنا ومجتمع الطيران العالمي.

 

RT

 




 

 


 

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