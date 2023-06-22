الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 10:39 م

مباحثات بين رئيس الإمارات ونائب الرئيس التركي

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الوكيل الاخباري- أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، محادثات مع جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، حول سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في قصر الشاطئ، نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

ونقل جودت يلماز، في بداية اللقاء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرخاء والتقدم.

واستعرض اللقاء الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

 




 

 


 

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