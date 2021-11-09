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الثلاثاء، 09-11-2021 12:42 م

الامارات تعتمد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

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الوكيل الإخباري-أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات اعتمدت شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

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وأشار في تغريدة إلى أنه يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات، وقال: "كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا".


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