البحرية الأمريكية: الحوثيون نفذوا 25 هجوماً بالبحر الأحمر

الوكيل الإخباري -

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قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال كوبر، إن الحوثيون نفذوا 25 هجوماً في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي.وأضاف كوبر، خلال مؤتمر صحفي، أن الحوثيون شنوا هجوما صباح اليوم بقارب بحري مسير.ونوه إلى أن 22 دولة تساهم حاليا في عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، موضحاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في عملية "حارس الازدهار".وقال إن القوات الأميركية أسقطت حتى الآن 61 مسيرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون، مشيراً إلى أن تحالف "حارس الازدهار" دفاعي بطبيعته وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى.وختم كوبر أنه لا معطيات تشير إلى استهداف مباشر للسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، وأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع.