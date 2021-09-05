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الأحد، 05-09-2021 07:42 م

البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

البحرين


الوكيل الإخباري - أصبحت البحرين اليوم الأحد من بين الدول العربية التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بعد عودة حركة "طالبان" إلى الحكم هناك.

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وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن البحرين  أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إغاثية ودوائية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت إشراف المؤسسة الملكية ‏للأعمال الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

ونشرت حركة "طالبان" لقطات تظهر هذه المساعدات البحرينية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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