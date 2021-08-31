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الثلاثاء، 31-08-2021 11:08 م

البحرين تعدل قائمة الدول الحمراء

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية اليوم الثلاثاء، إدراج خمس دول في القائمة الحمراء هي البوسنة والهرسك، وسلوفينيا وإثيوبيا وكوستاريكا والإكوادور، فيما قررت رفع أربع دول من القائمة منها باكستان والهند.

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وبحسب وكالة أنباء البحرين، قررت هيئة شؤون الطيران المدني أيضاً إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا (بي سي آر) للمطعمين في الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، ويستثنى من ذلك القادمون من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، مع استمرار فحص الوصول وفحص اليوم الخامس وفحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين القادمين، على أن يبدأ العمل بهذه القرارات من يوم الجمعة القادم.

 

بترا 

 

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