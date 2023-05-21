البرلمان العربي يرحب بتوقيع الأطراف السودانية اتفاق الهدنة الجديد

الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق هدنة جديد لمدة أسبوع.

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وأعرب رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي عن أمله بتمديد الهدنة، والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار، مثمنا جهود السعودية لحلحلة الأزمة السودانية، وتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الأمن والهدوء والاستقرار إلى السودان.



وجدد العسومي دعوته لجميع الأطراف السودانية الالتزام بالاتفاق، والوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة نهائيا.



بترا