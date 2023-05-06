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ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

السبت، 06-05-2023 09:31 ص

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

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الوكيل الإخباري - رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة اليوم السبت.

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وفي بيان مشترك "حثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة".


وأضاف البيان: "تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".


واختتم البيان بالقول: "تحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية".

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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