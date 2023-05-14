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الأحد، 14-05-2023 12:27 م

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على كف الانتهاكات والجرائم التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعد انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

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كما ثمن البرلمان العربي الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تعرضها للقصف من القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.


وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر بما يعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية سعيا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، كما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة.


وأكد العسومي أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


بترا


 




 

 


 

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