البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن "البلاد تتقدم بثبات لاستكمال الطريق الذي رسمه الشهداء والثوار في العام 2019"، مؤكدا المضي قدما نحو تأسيس عهد جديد قوامه الحرية.

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وفي كلمة وجهها إلى الشعب السوداني بمناسبة ذكرى انتفاضة أبريل 1985، قال البرهان: "تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في أبريل من العام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء واستكمل سفره ثوار بلادي في العام 2019، باذلين أغلى ماعندهم ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والإستبدادية عاقدين العزم على تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة".



وتوجه إلى المواطنين، مؤكدا "العزم على المضي جميعا في ذات الدرب مؤكدين على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة"، مشيرا إلى أن "التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الإتفاق السياسي إلا بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها. وتعمل الأطراف الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".



وشدد على أن "الثورة ستبقى في ضمير الشعب إيمانا وبشرى. الشعب السوداني سيرود المجد حتى يحفظ الدهر له إسما وذكرى".

روسيا اليوم