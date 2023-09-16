البنتاغون لم يحسم بعد قرار تسليم كييف صواريخ ATACMS بعيدة المدى

الوكيل الإخباري - أكد مصدر في البنتاغون أن واشنطن لم تحسم بعد قرارها تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيارة زيلينسكي المرتقبة إلى الولايات المتحدة.



وقال المصدر: "لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي حول تسليم صواريخ ATACMS".

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وأضاف أن واشنطن على اتصال دائم مع كييف في ما يتعلق باحتياجات أوكرانيا.



وذكرت وسائل إعلام، أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى هذا الخريف.



وأشارت مصادر أخرى إلى أن أوكرانيا تضغط على الولايات المتحدة، على أمل الحصول على هذه الصواريخ قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الجاري.



ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 21 سبتمبر الجاري.

RT