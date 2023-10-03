الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

توقيف مزارعين أسبوعا بعد تسمم عشرات الطالبات

فصل للتيار الكهربائي من 9 صباحا حتى 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء

الصحة : لا مبرر لتعليق الدراسة بعد اصابة عشرات الطالبات بمدرسة كريمة

العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع "اسمع الأردن"

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

الثلاثاء، 03-10-2023 06:48 م

البيت الأبيض: بايدن يناقش هاتفيا مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

651c2ea44c59b7618c3cc017


الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش عبر الهاتف مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وجاء في البيان "أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الحلفاء لتنسيق استمرار الدعم لأوكرانيا، بهدف تهدئة المخاوف بعد أن تم رفض مشروع قانون التمويل الحكومي لتقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن تكالم هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وشارك في المكالمات أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651c28d642360443605fa5b8

ترامب يشير إلى تناقض واضح بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهم بموجبه

651c12224c59b761d81362a4

أردوغان: زعماء التنظيمات الإرهابية يتجولون بحرية في أوروبا ولا نفهم هذه الازدواجية

651c195e4c59b760a429d914

العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

651c11ca4c59b7562e139fc9

ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف

651be43e4c59b76337698637

قديروف يمنح ابنته عائشة لقبا جديدا ووسام الاستحقاق الوطني

651be2864236041285157b42

القضاء الروسي يوجه تهمة الإرهاب لرئيس المخابرات الأوكرانية وقادة عسكريين

أخبار متعلقة
ofhvd

البيت الأبيض يعلن عن لقاء بين بايدن وزيلينسكي لبحث الوضع على خطوط التماس

6509c4c44236043a70003688

بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

65087db04c59b7583d0dff05

البيت الأبيض: بايدن يتصل بالعاهل المغربي لتقديم التعازي بضحايا الزلزال

6508729d4236040428436b0d

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية

64fdf2204c59b71ad642f67e

بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم

خ

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأمريكية الأولى بكورونا