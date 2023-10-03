البيت الأبيض: بايدن يناقش هاتفيا مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش عبر الهاتف مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا.

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وجاء في البيان "أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الحلفاء لتنسيق استمرار الدعم لأوكرانيا، بهدف تهدئة المخاوف بعد أن تم رفض مشروع قانون التمويل الحكومي لتقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".



وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن تكالم هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وشارك في المكالمات أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

روسيا اليوم