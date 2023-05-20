البيت الأبيض يؤكد رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة

الوكيل الإخباري - صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة لدى تقديمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تسعى إلى الحيلولة دون أن يؤدي تصعيد التوتر إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

اضافة اعلان



وقال ساليفان للصحفيين في هيروشيما على هامش قمة السبع المنعقدة هناك: "وجهة النظر الأساسية للرئيس (جو بايدن) هي أننا نعتزم بذل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، التي تسعى للدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية. وفي الوقت نفسه، نعتزم التصرف بطريقة تمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة ".



وشدد ساليفان على أنه فيما يتعلق بمسألة توريد مقاتلات "إف-16"، تنطلق الولايات المتحدة من حقيقة أنها لا تدعم مهاجمة كييف الأهداف الواقعة في الأراضي الروسية.



وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن طائرات "إف-16" ليست من بين الأسلحة التي كييف بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة من الصراع، ولكنه "حان الوقت للتطلع إلى الأمام وتحديد ما ستحتاجه أوكرانيا كقوة عسكرية في المستقبل".



وأكد ساليفان أن الرئيس بايدن "أبلغ زملاءه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهدا مشتركا يهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف-16".



وأضاف أنه خلال الأشهر المقبلة وبقدر تقدم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"، ستقرر الولايات المتحدة مع حلفائها من الذي سيسلم هذه الطائرات إلى كييف وبأي كمية.



ونوه المسؤول الأمريكي إلى أنه ليس مستعدا بعد لتحديد المدة التي سيستغرقها تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات.



وأشار ساليفان إلى أن الجانب الأمريكي يراقب ردود فعل موسكو على تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة إلى كييف.

روسيا اليوم