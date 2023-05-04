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الخميس، 04-05-2023 04:02 م

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

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الوكيل الإخباري- أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بجميع الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم المضاد.

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جاء ذلك وفق ما أدلى به كيربي لشبكة CNN، حيث تابع: "لقد أصبح لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، إلا أنه في الوقت نفسه قال إنه لن يفصح عن توقيت بدء هذا الهجوم، حتى لو كانت لديه معلومات بشأنه، لأنه يعتبر ذلك من اختصاص فلاديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

من جانبها صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح، وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

 




 

 


 

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