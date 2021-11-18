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الجامعة العربية تدعو لإرساء مبادئ عادلة لتقاسم المياه

الخميس، 18-11-2021 02:49 م

الجامعة العربية تدعو لإرساء مبادئ عادلة لتقاسم المياه

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الوكيل الإخباري- دعت الجامعة العربية إلى إرساء مبادئ عادلة في تقاسم المياه، وترسيخها في قواعد ملزمة للجميع، وتحديث استراتيجية للأمن المائي العربي، ووثيقة استرشادية للتعاون العربي في مجال المياه.

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وقال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي برئاسة لبنان، إن "حل أزمة المياه في المنطقة العربية، يتطلب جهداً عربياً موحداً لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود، إذ لا يجب أن تعتدي المشاريع المستحدثة في دول الجوار على الحق العربي في الحياة".

 

وأشار إلى أهمية وضع سياسات وطنية وإقليمية تأخذ بعين الاعتبار الترابط الوثيق بين مواضيع التغير المناخي والأمن المائي والغذائي والطاقة، تشارك في تنفيذها كل القطاعات، واستغلال الفرص والوسائل المتاحة للتعاون الإقليمي والدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.


وأكد أبو الغيط موقف الجامعة العربية المتعلق بوضع اتفاقات دولية ملزمة وعادلة لاستغلال المياه المشتركة.

 

المصدر: بترا

 

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