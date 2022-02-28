الجنائية الدولية: تسلمنا دعوى من أوكرانيا لمقاضاة روسيا بتهمة الإبادة الجماعية

الوكيل الإخباري-أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استلام طلبا من أوكرانيا برفع دعوى قضائية ضد روسيا بتهمة "الإبادة الجماعية".

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وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، يوم أمس الأحد إن "أوكرانيا قدمت ، طلبًا لرفع دعوى ضد الاتحاد الروسي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".



وأضافت أن "الاتحاد الروسي زعم خطأ ارتكاب أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بأوكرانيا.. ولكن أوكرانيا تنفي بشكل قاطع وقوع مثل هذه الإبادة الجماعية".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



سبوتنيك

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