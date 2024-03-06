الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 06-03-2024 08:04 ص

مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ: حان الوقت لانسحاب هالي والالتفاف حول ترامب

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الوكيل الاخباري- أكد المرشح الجمهوري جون روست أن الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في الانتخابات القادمة، داعيا نيكي هالي للانسحاب من السباق الانتخابي.

وقال روست: "دونالد ترامب هو زعيم الحزب الجمهوري، كان على نيكي هالي أن تنسحب منذ وقت طويل حتى نتمكن من الاتحاد حول الرئيس ترامب وهزيمة جو بايدن في نوفمبر".

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وفقا لنتائج فرز الأصوات الأولية في إطار "الثلاثاء الكبير"، تتوقع وسائل الإعلام الأمريكية انتصارا لترامب في الغالبية العظمى من الولايات.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024، ويترشح دونالد ترامب والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي عن الحزب الجمهوري.

كما صرح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه ينوي إعادة ترشيح نفسه عن الحزب الديمقراطي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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