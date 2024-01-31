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الأربعاء، 31-01-2024 09:16 ص

الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن في قضية "هدايا الدولة"

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الوكيل الإخباري - حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته اليوم الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة

وذكرت وسائل إعلام أن القضاء الباكستاني أصدر بحق عمران خان وزوجته بشرى بيبي حكما بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق "ببيع هدايا الدولة". 

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وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن 10 أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.


ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أحكام عمران خان ستنفذ متتالية أو متزامنة بعد محاكمة عقدت داخل السجن حيث كان محتجزا معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس.


وكانت زوجة خان، بشرى بيبي، محتجزة أيضا طوال المحاكمة.


وتزوج الاثنان في عام 2018، قبل أشهر من انتخاب عمران خان رئيسا للوزراء.

 

RT

 




 

 


 

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