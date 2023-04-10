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الإثنين، 10-04-2023 09:57 ص

الخارجية الأمريكية: إعادة توطين الأفغان مثلت تحديا كبيرا

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الوكيل الإخباري- ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة توطين اللاجئين الأفغان "مثلت تحديا كبيرا"، كاشفا أن الأفغان أساءوا لفظيا لمتطوعي الوكالات الذين عملوا على إجلائهم.

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وركز تقرير المفتش العام على إعادة توطين 72000 أفغاني تم إجلاؤهم بعد أن منحوا الإفراج المشروط لأسباب إنسانية لدخول الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان في عام 2021 ونقلهم إلى الولايات المتحدة في عام 2022.

وقال التقرير: "أخبر مسؤولو وكالة إعادة التوطين مكتب المفتش العام أن برنامج التنسيب والمساعدة الأفغاني تضمن بعضا من أهم التحديات التي واجهوها على الإطلاق".

وذكرت الوكالات إن إحدى أهم القضايا التي واجهت عملية إعادة التوطين في العامين الماضيين هي سرعة وصول الوافدين، مقارنة بـ 11840 لاجئا أعيد توطينهم في السنة المالية 2020، مبينة أن جائحة كورونا عقدت عملية الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى الافتقار إلى الفهم الثقافي كسبب لـ"السلوك غير اللائق" من جانب بعض اللاجئين.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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