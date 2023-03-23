زاخاروفا: يريد المفلسون طباعة المزيد من الدولارات والبقاء في زمرة القادة

الوكيل الإخباري - علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مطالبة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين برفع سقف الدين القومي.



جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت زاخاروفا: "قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ: (كارثة اقتصادية تنتظر الولايات المتحدة إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الدين القومي)، سيؤدي التخلف عن السداد المحتمل في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدولار كعملة احتياطية.

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وعلقت زاخاروفا قائلة:"يريد المفلسون طباعة مزيد من الأموال، وزيادة ائتمانهم والبقاء في (زمرة القادة).



إنها نكتة، أو ربما قضية مستقبلية للنقاش في قرية دافوس، فيما قد تحمل إحدى الجلسات عنوان (الأسقف – قاع الاقتصاد الأمريكي الجديد)".

RT