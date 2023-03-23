الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء 440 ألف طن من مادتي القمح والشعير

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

التربية تنعى وفاة المعلمة مريم عساسفة

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

الخميس، 23-03-2023 10:29 ص

زاخاروفا: يريد المفلسون طباعة المزيد من الدولارات والبقاء في زمرة القادة

641bf3a04236042b71756656


الوكيل الإخباري - علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مطالبة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين برفع سقف الدين القومي.

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت زاخاروفا: "قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ: (كارثة اقتصادية تنتظر الولايات المتحدة إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الدين القومي)، سيؤدي التخلف عن السداد المحتمل في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدولار كعملة احتياطية.

اضافة اعلان


وعلقت زاخاروفا قائلة:"يريد المفلسون طباعة مزيد من الأموال، وزيادة ائتمانهم والبقاء في (زمرة القادة).


إنها نكتة، أو ربما قضية مستقبلية للنقاش في قرية دافوس، فيما قد تحمل إحدى الجلسات عنوان (الأسقف – قاع الاقتصاد الأمريكي الجديد)".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641c15914236042bea5f4861

"أكسيوس": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه أزمة

image - 2023-03-23T131307.574

ماليزيا تعتزم إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة

641c1a4f4c59b72f7e27b452

قائد الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من أزمة عسكرية

image - 2023-03-23T123039.521

روسيا تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

641c0b7b423604519e404b90

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

641c07384c59b73ced6bdeca

تركيا تتضامن مع باكستان عقب الزلزال

أخبار متعلقة
image - 2023-02-22T165309.316

واشنطن تسمح بتسليم البيرو الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو المتهم بالفساد

image - 2023-02-22T162829.116

تحذير من عاصفة قوية قد تؤدي لسقوط قياسي للثلج في أمريكا

176046

بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مؤسف

63f4b4ca4c59b70f7e26d5e2

بوتين: الدولار الأمريكي يفقد هيمنته العالمية

image - 2023-02-21T145640.801

روسيا تبلغ الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من أوكرانيا

elaosboa24365

بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح ومن المستحيل هزيمتنا