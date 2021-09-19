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الأحد، 19-09-2021 06:53 ص

الخطوط القطرية تجلي 28 أمريكيا من كابول

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن طائرة تابعة لخطوط الطيران القطرية أجلت 28 أمريكيا من العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، أمس السبت: "يمكننا أن نؤكد أن رحلة طيران تابعة للخطوط القطرية، غادرت أمس كابول وعلى متنها 28 مواطنا أمريكيا و7 من حاملي تصاريح الإقامة القانونية (في الولايات المتحدة). ونحن ممتنون للسلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات معنا".

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وأضاف برايس أن "المجتمع الدولي يرحب بتعاون طالبان في هذه الرحلات، وسنواصل العمل معا لضمان تمتع الأمريكيين والأفغان بحرية كاملة في الحركة".


وغادرت القوات الأمريكية في 31 أغسطس أفغانستان، منهية بذلك الوجود العسكري الأمريكي في هذه الدولة الذي استمر كثر من 20 عاما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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