الوكيل الإخباري - اعتبرت دبابات Stridsvagn 122 السويدية من أفضل الدبابات بين نسخ "ليوبارد 2" ألمانية الصنع المستخدمة حاليا.

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وحصلت تلك الدبابات على دروع قوية ليس في مقدمة جسمها وبرجها فحسب بل وعلى سقفها. وتتوفر فيها المنظومات الخاصة بإقامة الستار الرذاذي الذي قدمه صناع الأسلحة الفرنسيون. لكن كل تلك التعديلات والتحديثات لم تساعدها في ظروف القتال الحقيقي.



واستخدم اللواء الـ21 الميكانيكي التابع لجيش نظام كييف في مسار سفاتوفو العملياتي دبابتين من هذا النوع. وهناك فرضية تفيد بأنهما دخلتا حقل الألغام في منطقة قرية ستيلماخوفكا، ثم فقدتا القدرة على الحركة، ما أجبر أفراد طاقميهما على مغادرتهما. لكن هناك فرضية أخرى تفيد بأن هاتين الدبابتين عجزتا عن عبور حقل زراعي عاد وصارتا تراوحان في المكان، ثم دمرتهما درونات "لانسيت" الانتحارية الروسية.



يذكر أن الحديث حول القابلية السيئة للمرور واجتياز الموانع لدى النسخ السويدية من دبابة Leopard 2А5 الألمانية كان يدور حتى قبل تسليمها للجيش الأوكراني، لأن السير في ميدان تدريب أو على طريق معبدة هو أمر بسيط. والأمر المختلف تماما هو القيام بمناورات بعيدا عن طرق الأسفلت.



ويرى الخبراء أن موسم التوحل الخريفي القادم لن يشكل مانعا جادا على Stridsvagn 122 السويدية فحسب بل وسيعقد استخدام دبابات Leopard 2А4 و Leopard 2А6 الألمانية وChallenger 2 البريطانية وМ1А1 Abrams الأمريكية.

RT