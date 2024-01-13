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السبت، 13-01-2024 11:14 ص

الدفاع التركية تؤكد شن عملية جوية فجرا شمال العراق وسوريا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها شنت عملية جوية شمال الأراضي السورية والعراقية، دمرت خلالها 29 هدفا، وحيدت عشرات المسلحين الأكراد.

وقالت الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إنها "دمرت فجر السبت، 29 هدفا إرهابيا شمال العراق وسوريا في عملية جوية، وحيدت عددا كبيرا من الإرهابيين كانوا موجودين بالمواقع المستهدفة".

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الغارات التركية استهدفت مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمال العراق وأهدافا للإرهابيين شمال سوريا".


وشدد البيان على أن "الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي".

 

RT

 




 

 


 

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