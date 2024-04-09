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الثلاثاء، 09-04-2024 03:09 م

الدفاع الروسية: تحييد 930 جنديا أوكرانيا وتدمير 236 مسيرة خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 236 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال يوم، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني اليومية إلى نحو 930 جنديا.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

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- على محور كوبيانسك خسر العدو نحو 25 عسكريا.


- على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وصدت 4 هجمات مضادة، بينما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 480 جنديا.


- على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" موقعها التكتيكي وصدت 11 هجوما مضادا، وبلغت خسائر العدو حوالي 240 عسكريا.


- على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول خط المواجهة، وخسر العدو هناك نحو 110 عسكريين.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 75 جنديا، كما تم أيضا تدمير مستودع للطائرات بدون طيار هناك.


- تدمير محطة رادار وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 131 منطقة.


- إسقاط 236 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون" مضاد للسفن و5 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS.

 

RT

 




 

 


 

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