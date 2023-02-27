الدفاع الروسية: تصفية 60 جندي أوكراني وتدمير مخزن في اتجاه خيرسون

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية الوحدات الروسية أكثر من 60 جندي أوكراني وتدمير مدفعي هاوتزر ومستودع ذخيرة في اتجاه خيرسون.جاء ذلك خلال التقرير اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين، وتابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 60 جندي أوكراني وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30 وأربعة مركبات، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سينغيريفكا بمنطقة نيكولاييف.