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الخميس، 25-01-2024 03:23 م

مجموعة روسية تسلل إلى موقع أمامي وتعتقل ضابطا أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال ضابط روسي يحمل لقب "ليوفا"، إن جنود مجموعة الاقتحام التي يترأسها توغلت خلف خطوط التماس واحتلت موقعا معاديا بهدوء تام لدرجة أن ضابطا أوكرانيا جاء لتفقدهم، معتقدا أنهم من جنوده.

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وأضاف الضابط: "جاء قائدهم المباشر إلينا. ولم يتوقع أن يرانا - لقد جاء بكل ثقة وراحة وبدون أي اشتباه: وحده، دون حراسة، ومعه مسدس فقط".

وأضاف "ليوفا" أن الضابط الأوكراني، على الأغلب، اعتقد أن جنود المجموعة الروسية هم من جنوده الذين قرروا عصيان الأوامر، ولذلك بدأ بالصراخ والوعيد ورفع مسدسه مهددا.


وفي المحصلة، وقع كأسير في قبضة الجنود الروس الذين نفذوا بعد ذلك هجوما استطلاعيا في الاتجاه الذي جاء منه الضابط، وهو ما سمح لفصيلة الاقتحام هذه بالسيطرة بنجاح على المعقل المحصن.


وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلين من مجموعة "غرب" بالجيش الروسي، تمكنت في اتجاه كوبيانسك من الاستيلاء على نقطة استناد محصنة معادية، وتم خلال ذلك القبض على بعض العسكريين الأوكرانيين.

 

RT

 




 

 


 

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