غوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

الوكيل الاخباري - دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم وبشدة، الهجوم الذي حدث أمس الجمعة بعبوة ناسفة بدائية تلاه نيران أسلحة صغيرة مباشرة ضد دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

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وأسفر الهجوم عن مقتل أحد حفظة السلام من بوركينا فاسو وإصابة ثمانية آخرين من نفس الوحدة.



وأشار غوتيريش في بيان صدر باسمه إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيا السلطات الانتقالية في مالي إلى عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يمكن تقديمهم للعدالة بسرعة.



وشدد غوتيريش بتصميم وشجاعة حفظة السلام، الذين يواصلون تنفيذ ولاياتهم في ظروف بالغة الصعوبة دعما لشعب مالي.



بترا

