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الأحد، 20-08-2023 06:01 م

الدنمارك وهولندا تحددان شروط تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف - 16"

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الدنماركية، الأحد، بأن الدنمارك وهولندا ستزودان أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16"، عقب الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها، واستيفاء كييف لبعض الشروط.اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة: "نحن متفقون على نقل مقاتلات "إف – 16" الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، حال استيفاء كييف لبعض الشروط".

وأشار البيان، إلى أنه يتوجب على أوكرانيا اختيار الجنود المؤهلين ومن ثم اختبارهم وتدريبهم على استخدام هذه المقاتلات بنجاح، فضلا عن الحصول على التصاريح اللازمة وتجهيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة.

من جانبه، أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده والدنمارك متفقتان على إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16".

 




 

 


 

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