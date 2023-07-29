بريطانيا تحاول "تجنيد" جنوب إفريقيا للتأثير على سياسة روسيا في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - ذكرت الخارجية البريطانية أنها تحاول إقناع سلطات جنوب إفريقيا بضرورة التأثير على سياسة روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال مجموعة "بريكس" ومبادرة السلام الإفريقية.



صرح بذلك أندرو ميتشل، نائب وزير الخارجية البريطاني، ردا على استفسار وجهه عضو مجلس العموم جيم شانون للوزارة طلب فيه تقييم مدى تأثير متانة العلاقات الدبلوماسية بين جنوب إفريقيا وروسيا على السياسة التي تنتهجها لندن.



وأشار ميتشل في وثيقة، إلى أن بريطانيا تعمل مع الأمم المتحدة وشركائها في جميع أنحاء إفريقيا لدفع موقفها من النزاع في أوكرانيا.



وقال: "نحن نتفهم نهج عدم الانحياز طويل الأمد الذي تعتمده جنوب إفريقيا، وندعو جنوب إفريقيا إلى اتباع مبادئها الخاصة واستخدام القنوات المتاحة، بما في ذلك مبادرة السلام الإفريقية (بشأن أوكرانيا) ومجموعة بريكس وكذلك التحضيرات لرئاسة مجموعة العشرين، لحث روسيا على وقف.. غزوها وإفساح المجال للدبلوماسية".



وأشار الخبير السياسي الروسي إيفان ميزيوخو إلى أن الدول الغربية تمارس ضغوطا هائلة على دول القارة الإفريقية وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص.

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روسيا اليوم