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الأحد، 13-02-2022 11:18 ص

الرئيس الألماني يستعدّ لإعادة انتخابه مرة ثانية وأخيرة

علم-المانيا


الوكيل الإخباري-يستعدّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إعادة انتخابه الأحد لولاية ثانية بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديموقراطية الوطنية التي قوضها في السنوات الأخيرة اليمين المتطرف وكوفيد-19.

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شغل الديموقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، قبل تخليه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا إلى حد كبير.

 

وليس لديه شكّ بأنه سيُعاد انتخابه مرّة ثانية وأخيرة لترؤّس ألمانيا.


ويحظى الديموقراطي الاجتماعي ذو الشعبية والشعر الأبيض والابتسامة مع الغمازات، بدعم الائتلاف الحكومي بقيادة حزبه المتحالف مع الخضر والليبراليين، فضلًا عن جزء كبير من المحافظين.


ويخوض السباق ثلاثة مرشحين آخرين اقترحهم اليسار الراديكالي واليمين المتطرف وحزب صغير من أصل بافاري.


وسيُنتخب الرئيس في بداية فترة ما بعد الظهر بالاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة من قبل الجمعية الفدرالية المؤلّفة من نواب من البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب، أي 1472 ناخبًا.

 


وبسبب أزمة كوفيد-19 الصحية، لن يجتمع الناخبون في الرايخستاغ مثلما تُملي التقاليد، إنّما في مبنى واسع حديث مقابل المستشارية.

 

 فرانس 24

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