الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

التربية: الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار مع نهاية العام الحالي

التعليم العالي تطلق منصة للرد على استفسارات القبول الموحد

سماء المملكة على موعد مع ذروة زخات شهب التنين الأسبوع المقبل

وزير الطاقة: الطاقة المُتجددة ليست ترفاً

الدخل والمبيعات: 4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول الماضي

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

السير: 3 إصابات بحادث تصادم ثلاث مركبات

مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تضيّق على الفلسطينيين

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

الإثنين، 02-10-2023 09:09 ص

الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في الورك

357978


الوكيل الإخباري - عاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأحد إلى مقر إقامته الرسمي في برازيليا، بعد يومين على خضوعه لجراحة في الورك، وقد غادر المستشفى بعد «تعافٍ جيّد» حسب الرئاسة.

اضافة اعلان


وقال لولا على منصة «إكس»: «خرجت من المستشفى وأنا في قصر ألفورادا حيث سأعمل في الأسابيع المقبلة. أشكر لكم دعائكم ورسائل المودة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


وأضاف مازحاً: «أنا أتعافى للعمل أكثر من أجل البرازيل وخوض سباق ماراثون».


وفي وقت سابق أفادت الرئاسة بأن لولا البالغ 77 عاماً «موجود في قصر ألفورادا»، في مقر إقامته الرسمي حيث سيستكمل نقاهته.


وخضع لولا لعملية استبدال لمفصل الورك بالكامل. وبعيد الجراحة قال أطباؤه إنهم يتوقّعون أن يغادر المستشفى «اليوم الاثنين أو على أبعد تقدير غدا الثلاثاء».


الرئيس اليساري، الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) ولايته الرئاسية الثالثة، خضع لجراحة تحت التخدير العمومي لعلاج آلام عاناها لأكثر من عام وقال إنها كانت تجعله «في مزاج سيئ».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
YMAHQDD7PJKIHIIN234JGCPS5A

إندونيسيا تطلق أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

358021

قتيل و6 جرحى بقصف روسي على خيرسون

358022

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

357978

مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

8888

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

ك

فيديو - اندلاع حريق ضخم بمديرية أمن في مصر

أخبار متعلقة
_120419528__120417774_bolsonaro-1

رئيس البرازيل السابق يغادر المستشفى بعد خضوعه لعمليات جراحية

64fd8c4b4c59b7210d7b3a9d

لافروف: الغرب لا يمكن أن يظل مهيمنا

22222222222222222222222222222222222

البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب

145-081505-germans-unity_700x400

استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد

image (70)

وفاة سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة

64f178c64c59b72b427c62f4

أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح