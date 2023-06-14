الأربعاء 14-06-2023
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الأربعاء، 14-06-2023 08:46 ص

الرئيس البيلاروسي يهدد باستخدام أسلحة نووية

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الوكيل الإخباري - هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام أسلحة نووية، حيث قال على التلفزيون الروسي أمس الثلاثاء إنه في حالة نشوب حرب، يمكنه أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت.

وشدد لوكاشينكو بالقول: "ما هي مشكلة تنسيق لقطة كهذه؟ هذا ليس سؤالا على الإطلاق".

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وأعلن بوتين في مارس أنه سيتم وضع أسلحة نووية روسية في بيلاروس. ومع ذلك، فإن هذه ستبقى تحت سيطرة روسيا، حسبما أكد الرئيس الروسي.
وقال لوكاشينكو إن الأسلحة النووية ضرورية لحماية بيلاروس من الهجوم، مدعيا أن الغرب يحاول منذ سنوات تمزيق بلاده.


وأوضح أن بيلاروس المسلحة بالأسلحة النووية لم تعد تواجه هجوما، مضيفا: "القنابل أقوى بثلاثة أضعاف من قنبلتي هيروشيما وناجازاكي"، في إشارة إلى القنبلتين الذريتين اللتين أسقطتهما الولايات المتحدة على اليابان في عام 1945 وتسببتا في مقتل أكثر من 100 ألف شخص.


وأضاف لوكاشينكو أن حوالي مليون شخص سيموتون على الفور في حالة استخدام هذا السلاح.

 

البيان

 




 

 


 

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