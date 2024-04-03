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الأربعاء، 03-04-2024 02:45 م

الرئيس السنغالي الجديد يعين أبرز داعميه في الانتخابات رئيسا للوزراء

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الوكيل الإخباري - عين باسيرو ديوماي فاي بعد ساعات من تنصيبه مساء أمس الثلاثاء رئيسا للسنغال، أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء، متعهدا بإجراء "تغيير منهجي" على رأس الدولة.

وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عمر سامبا با، على شاشة التلفزيون الحكومي: "تم تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء".

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ومن جهته قال سونكو (49 عاما) على قناة "أر تي إس": "أدرك أهمية الثقة التي وضعها الرئيس فاي، في شخصي" مشيرا إلى أنه سيشكل الحكومة الجديدة "خلال الساعات المقبلة".


وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس بعدما حصد 54.28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

 

RT

 




 

 


 

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