الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع قناة "RT" الدول الغربية، ووصف سياستها بالمنافقة، وأضاف أنها مبنية على الكذب لمحاولة إظهار الوجه الإنساني المزيف.



وقال الرئيس السوري إن السياسة الغربية مبنية على الكذب في كل شيء وفي كل الملفات، والملف السوري واحد من ملفات الكذب، مضيفا أن الكذب بات سمة في السياسة الغربية حتى أنه يمكن القول: "إن لم تكذب اليوم فأنت لن تكون غربيا".



وأضاف أن النهج الغربي كان يعتمد على الكذب والنفاق مع سوريا مثلما نرى الآن التعامل الغربي مع الملف الأوكراني ومع ملفات أخرى.



وأوضح الرئيس السوري أن الدول الغربية حاولت أن تظهر الوجه الإنساني المزيف بعد تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا، كي لا يظهروا أنهم لم يقدموا شيئا، ولكن في الواقع الدول الغربية لم تقدم شيئا لسوريا.

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روسيا اليوم