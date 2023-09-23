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السبت، 23-09-2023 09:29 ص

الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مكافحة الهجرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، أمس الجمعة في الأمم المتحدة، أن الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من نظيره الأمريكي في مجال مكافحة الهجرة.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ينوي طلب مساعدة الرئيس جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده.

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ومن الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في 3 نوفمبر بين زعماء أمريكا اللاتينية.


وهذه القمة سينظمها الرئيس بايدن وينبغي أن يشارك بها الرئيس المكسيكي، بحسب ما قالت وزيرة خارجيته. 


ويعتزم لوبيز أوبرادور التحدث مع بايدن بشأن "السبل القانونية" التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات آلاف المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك.


وتحدثت بارسينا عن رجال ونساء وأطفال وعائلات يأتون بمعظمهم من بلدان أخرى في المنطقة ويمرون عبر المكسيك، قائلة إن 8 آلاف شخص يصلون كل يوم في المتوسط إلى الحدود الشمالية المكسيكية. 


وقالت الوزيرة المكسيكية إن بلادها بحاجة إلى المساعدة"، داعية الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى تتمكن كراكاس من احتواء تدفق مواطنيها الذين يختارون مغادرة بلادهم.


كما دعت إلى حصول تنسيق بين كولومبيا وبنما والمكسيك عند نقاط عبور المهاجرين.


ومعظم الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة يأتون من الإكوادور وكولومبيا وهايتي وكوبا وفنزويلا وغواتيمالا وهندوراس.

 

RT

 




 

 


 

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