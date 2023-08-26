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السبت، 26-08-2023 03:12 م

الجيش الأوكراني يقصف قرية في مقاطعة بيلغورود بذخيرة عنقودية

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الوكيل الإخباري - قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الأوكرانية، قصفت قرية أورازوفو بذخائر عنقودية من راجمة صواريخ من طراز "غراد" ونجم عن ذلك وقوع أضرار وإصابات.

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وأضاف الحاكم: "قصفت القوات الأوكرانية قرية أورازوفو بمنطقة فالويسكي بقذائف عنقودية من راجمة صواريخ من طراز غراد سقطت على بيوت سكنية خاصة وعلى مخزن ريفي".

ووفقا له، تدل البيانات الأولية على إصابة أربعة مواطنين بجروح: ثلاثة رجال وامرأة، وكذلك تضررت عدة سيارات.  


وأضاف الحاكم: "الجميع مصابون بشظايا وتم نقلهم إلى المستشفى".


يشار إلى أن أوكرانيا تلقت من الولايات المتحدة، في إطار حزمة مساعدات عسكرية دورية، ذخائر عنقودية ممنوعة من قبل الكثير من الدول.


وتقع قرية أورازوفو على بعد 15 كلم إلى جنوب مدينة فايلوكي و12 كلم شمال الحدود مع أوكرانيا.


واليوم السبت، حاولت القوات الأوكرانية كذلك دون جدوى مهاجمة المنطقة بطائرة بدون طيار.


وأوضح غلادكوف أن الدفاع الجوي التابع للجيش الروسي، تمكن من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة شيبيكينسكي، دون وقوع إصابات أو أضرار.

 

RT

 




 

 


 

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