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الأحد، 28-08-2022 03:22 م

السديس يوجه رسالة إلى المعلمين مع بدء العام الدراسي

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الوكيل الاخباري- بعث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برسالة إلى العلماء والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وحثَّ "السديس" المعلمين على تعليم الطلاب روح التسامح والرفق واليسر والحوار، مشيرًا إلى ضرورة تربية الأجيال القادمة على منهج الوسطية والاعتدال.

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وقال "السديس": "لا غلو ولا جفاء، علموهم قيم التسامح والرفق واليسر والحوار، حذروهم من الأفكار المخالفة والمسالك الضالة والتيارات المنحرفة، حيث أنه عند تحقيق ذلك كله فإن الأمة ستسعد -بمنِّ الله وفضله- بجيل لا كالأجيال، فريد من نوعه عقيدةً ومنهجًا وتربيةً وسلوكًا"

 

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