السعودية.. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص مخدر في شحنة أسمدة

الوكيل الإخباري- أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب أكثر من 2.4 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في شحنة أسمدة وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي.



وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مروان الحازمي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,465,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي".



وأضاف أنه "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على مستقبلي الشحنة، بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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روسيا اليوم