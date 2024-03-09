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السبت، 09-03-2024 01:30 م

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

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الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تعرب عن أملها في أن تلتزم كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن، بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل".

وجددت وزارة الخارجية السعودية دعوتها إلى كافة الأطراف بالالتزام بمخرجات محادثات جدة، الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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