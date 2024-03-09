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السبت، 09-03-2024 12:51 م

السعودية .. إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات

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الوكيل الإخباري- واصلت اللجنةُ التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة في وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ عملياتِ الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه فيها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات.

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وأغلقت الفرق الرقابية للجهات المذكورة مضخات 39 محطة وقود مخالفة قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقّهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وأكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على أهمّية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلّقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.

 

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