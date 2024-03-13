الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

للبيع والشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

وفاة سائق بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

ضبط 7809 متسولين خلال عام 2023

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة جنديين بعملية طعن في القدس

ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

الحزن يخيم على جامعة مؤتة

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الأربعاء، 13-03-2024 09:17 ص

السعودية.. بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع الخيري داخل البلاد

65f0cf5d4236042f3c21bab0


الوكيل الإخباري- أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية يوم الثلاثاء بيانا بشأن التبرع الخيري داخل البلاد .

اضافة اعلان


وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأن التبرع داخل السعودية يكون من خلال القنوات والجهات المصرح لها.


وأضاف "أما من يرغب بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج البلاد هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.


وشدد المتحدث على أن مخالفة التعليمات يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية .


وأكد أن ذلك انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1041260849_479_0_2495_2016_1920x0_80_0_0_e49e9a458fbf206a9330ebbdf5cddd41

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 58 مسيرة أوكرانية حاولت تنفيذ أعمال إرهابية

253696

الانتخابات الرئاسية.. الجنود الروس في دونباس يصوتون بشكل مبكر

1710312432220

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

vLKQpweJ2Nf2tphYpnSxJgakftWeD0itiQKDK7Jp

البرازيل .. مسلح يستسلم للشرطة بعد احتجازه رهائن لساعات على متن حافلة

65f142a242360434d14acc98

بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

65f1343f423604384066a982

انفجار أول صاروخ ياباني خاص فور إطلاقه مباشرة

أخبار متعلقة
111

رؤية هلال رمضان في السعودية

65ec37484c59b73d7f5422b2

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

2368491-94928811

السعودية .. إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات

65ebf57942360453374b399f

الإمارات تفتتح أكبر محطة لتحلية مياه البحر

I_3U-V3j

"بحوادث متفرقة"..الأمن السعودي يعتقل 5 مواطنين و3 مقيمين ويوضح السبب

65e857844c59b70abc35ff6c

مسيرة سعودية الصنع.. الداخلية تستعرض الدرون "عاصف2" - فيديو