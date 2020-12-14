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الإثنين، 14-12-2020 07:32 ص

أثناء تفريغ السفينة

السعودية .. انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة

انفجار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشفت شركة هافنيا للشحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت  اليوم الاثنين: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

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وبينت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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