السعودية تسمح للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة بشرط

الوكيل الإخباري- أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشرط حجز موعد مسبق على تطبيق اعتمرنا او توكلنا .

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وقد خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق أكثر من 100 باب لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .





