السعودية تسمح للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة بشرط

الوكيل الإخباري- أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشرط حجز موعد مسبق على تطبيق اعتمرنا او توكلنا .
وقد خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق أكثر من 100 باب لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .
لزيارة الروضة الشريفة في مسجد النبي ﷺ، يُشترط حجز موعد مسبق عبر #تطبيق_اعتمرنا أو #تطبيق_توكلنا. pic.twitter.com/sFgIbI9620— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 10, 2022