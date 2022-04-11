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الإثنين، 11-04-2022 11:36 ص

السعودية تسمح للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة بشرط

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الوكيل الإخباري- أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشرط حجز موعد مسبق على تطبيق اعتمرنا او توكلنا .

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وقد خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق أكثر من 100 باب  لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .

 



 




 

 


 

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